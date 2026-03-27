Eski Fenerbahçeli yıldız yeni takımında bunalıma girdi: 1 saniye bile oynayamıyor

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isim, yeni takımında eleştirilerin odak noktası oldu. Performansıyla teknik ekibinde gözünden düşen eski Fenerbahçeli futbolcunun bunalıma girdiği yazıldı.
Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Birmingham City’ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, Championship’in 35. haftasında Middlesbrough ile oynanan karşılaşmanın ardından eleştirilerin odağı haline gelmişti.
Birmingham’ın sahadan 3-1 mağlup ayrıldığı mücadelede taraftarlar, yenilginin sorumlusu olarak Nijeryalı futbolcuyu gösterirken, sosyal medyada da sert tepkiler dile getirildi.
Teknik direktör Chris Davies ise Middlesbrough maçının ardından oynanan dört lig karşılaşmasında Osayi-Samuel’e süre vermedi.
Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki oyuncunun Birmingham City ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Osayi-Samuel, İngiliz ekibinde şu ana kadar 22 maça çıkarken 1 asistlik katkı sağladı.