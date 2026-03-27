Eski Fenerbahçeli yıldız yeni takımında bunalıma girdi: 1 saniye bile oynayamıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Birmingham City’ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, Championship’in 35. haftasında Middlesbrough ile oynanan karşılaşmanın ardından eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Birmingham’ın sahadan 3-1 mağlup ayrıldığı mücadelede taraftarlar, yenilginin sorumlusu olarak Nijeryalı futbolcuyu gösterirken, sosyal medyada da sert tepkiler dile getirildi.

Teknik direktör Chris Davies ise Middlesbrough maçının ardından oynanan dört lig karşılaşmasında Osayi-Samuel’e süre vermedi.

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki oyuncunun Birmingham City ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Osayi-Samuel, İngiliz ekibinde şu ana kadar 22 maça çıkarken 1 asistlik katkı sağladı.