Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eski Fenerbahçeli yıldız yeni takımında bunalıma girdi: 1 saniye bile oynayamıyor

18:1627/03/2026, Cuma
27/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isim, yeni takımında eleştirilerin odak noktası oldu. Performansıyla teknik ekibinde gözünden düşen eski Fenerbahçeli futbolcunun bunalıma girdiği yazıldı.

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Birmingham City’ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, Championship’in 35. haftasında Middlesbrough ile oynanan karşılaşmanın ardından eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Birmingham’ın sahadan 3-1 mağlup ayrıldığı mücadelede taraftarlar, yenilginin sorumlusu olarak Nijeryalı futbolcuyu gösterirken, sosyal medyada da sert tepkiler dile getirildi.

Teknik direktör Chris Davies ise Middlesbrough maçının ardından oynanan dört lig karşılaşmasında Osayi-Samuel’e süre vermedi.

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki oyuncunun Birmingham City ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Osayi-Samuel, İngiliz ekibinde şu ana kadar 22 maça çıkarken 1 asistlik katkı sağladı.




#Fenerbahçe
#Bright Osayi-Samuel
#Birmingham City
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
