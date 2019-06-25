SÜPER LİG

Eskişehirspor'a FIFA'dan puan silme cezası

Eskişehirspor, Sebastian Pinto’ya 500 bin Euro’luk alacağını ödemediği için FIFA’dan -6 puan silme cezası aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eskişehirspor

Eskişehirspor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkan yardımcısı Mustafa Topkaya, eski futbolcularından Sebastian Pinto'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından siyah-kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası verildiğini bildirdi.

Topkaya, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, eski oyuncularından Pinto ile ilgili FIFA nezdinde kesinleşmiş bir karar bulunduğunu söyledi.

  • "Eskişehirspor'da 5-6 maç oynayan ve takımdan daha sonra ayrılan futbolculardan Pinto, alacakları ile ilgili FIFA'ya başvurmuş. Ortada hukuki bir karar var. Eskişehirspor, yeni sezona eksi 6 puanla başlayacak. Yönetime geldiğimiz günden bu yana kimsenin ne aradığı ne sorduğu var. Localarını iptal eden insanlar var. Kent halkının Eskişehirspor'dan uzaklaşması bizi üzüyor. Yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde bu yola devam edeceğiz. Yapılamayacak hiçbir vaadi vermiyoruz."

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