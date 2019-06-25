Eskişehirspor'a FIFA'dan puan silme cezası

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkan yardımcısı Mustafa Topkaya, eski futbolcularından Sebastian Pinto'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından siyah-kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası verildiğini bildirdi.

Topkaya, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, eski oyuncularından Pinto ile ilgili FIFA nezdinde kesinleşmiş bir karar bulunduğunu söyledi.