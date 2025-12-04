Euroleague'in 14'üncü haftasında bu akşam oynanması planlanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşmasının yoğun yağış sebebiyle ertelendiği duyuruldu.





Çatı sızıntısı nedeniyle ertelendi

Olympiakos Kulübünün açıklamasında, Fenerbahçe Beko ile Barış ve Dostluk Salonu'nda bu akşam oynanması gereken karşılaşmanın, Yunanistan Spor Bakanı Yardımcısı Ioannis Vroutsis'in kararıyla ertelendiği belirtildi.





Yunan basınında yer alan haberlerde, Atina'daki yoğun yağış yüzünden salonda meydana gelen su sızıntılarının sebep olduğu güvenlik endişeleri ve uygunsuz koşullar nedeniyle maçın ertelenmesine karar verildiği aktarıldı.





Erteleme maçı ne zaman oynanacak?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşmanın yeni tarihi ise ilerleyen günlerde paylaşılacak.





EuroLeague'in resmi X hesabından yapılan açıklamada da: " Normal Sezon 14. Haftada Fenerbahçe Beko - Olympiacos arasındaki maç, bugün bölgeyi etkileyen şiddetli hava koşulları nedeniyle yerel yönetimin tavsiyesi üzerine ertelendi. Euroleague Basketbol, ​​etkilenen takımlarla birlikte maçın mevcut tarihlere göre yeniden planlanması için en iyi seçenekleri değerlendirecektir. Daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır." denildi.





37. randevu

Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague’de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 18 kez parkeden galip ayrılırken, Yunan takımı da 18 kez kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul’da 82-71, deplasmanda da 87-77’lik skorlarla kazandı.





5 maçlık galibiyet serisi

Euroleague’in son şampiyonu Fenerbahçe, son haftalarda yükselişe geçti. Bu sezon oynadığı ilk 8 maçta 5 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisi ASVEL ile oynadığı maçla birlikte üst üste 5 karşılaşmadan galip ayrıldı. Kanarya, son olarak evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna’yı yendi.





İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Euroleague’de Fenerbahçe 79.6 sayı, 35.5 ribaund ve 16.8 asist ortalamalarıyla oynarken; Olympiakos ise 86.4 sayı, 37.6 ribaund ve 19.1 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 14.3, Yunan ekibinde de Tyler Dorsey 17.8 sayı ortalamalarıyla ön plana çıkıyor.



