TRANSFER

Falcao ayrılmak istemiyor: Amerika'dan ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti

Galatasaray’da Falcao, hem maliyetinin yüksek olması hem de sakatlıklar sebebiyle satış listesine koyuldu. Ancak yıllık yaklaşık 8 milyon Euro kazanan Kolombiyalı golcünün sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya niyeti yok.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Galatasaray tarafından satış listesine konulan Radamel Falcao sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmayı düşünmüyor. Geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı yıldız futbolcu saha içerisinde istenilen performansı sergileyemedi. Sezon içerisinde 3 kez sakatlanan Falcao, 23 maç kaçırdı. Hem maliyetinin yüksek olması hem de sürekli sakatlanması sebebiyle yönetim Falcao’yu satış listesine koydu. Ancak Kolombiyalı golcünün sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya niyeti yok. Ailesiyle birlikte hem İstanbul’a hem Galatasaray’a çok alışan 34 yaşındaki futbolcu gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giymeyi planlıyor. Amerika’dan ve Suudi Arabistan’dan takımların ilgilendiği Falcao, menajerine Galatasaray’da yoluna devam edeceğini iletti.

MALİYETİ 65 MİLYON TL

  • Geride kalan sezon içerisinde Galatasaray’da en çok kazanan futbolcu Radamel Falcao oldu. Kolombiyalı golcünün sarı-kırmızılı kulübe bir yıllık maliyeti yaklaşık 65 milyon TL yani yaklaşık 8 milyon Euro’yu buluyor. Galatasaray’a katılır katılmaz 2 milyon Euro imza parası alan Falcao, 3 milyon Euro da yıllık net ücret kazandı. Forma giydiği 5., 10., 14. ve 20. resmi maça özel 600’er bin Euro almaya hak kazanan Falcao, bu bonuslardan da 2,4 milyon Euro ek kazanç sağladı. Tecrübeli santrfor ayrıca oynadığı karşılaşmalarda maç başı ücreti olarak da 200 bin Euro’yu cebine koydu.

Serie A'nın muhteşem ikilisi Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic İtalya'yı sallıyor
Serie A'nın muhteşem ikilisi Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic İtalya'yı sallıyor

İtalya Serie A'da oynanan Sampdoria-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu rüzgarı esmeye devam etti. Milli oyuncumuz, takımı adına mücadeledeki ikinci golü atarken Ibrahimovic ile uyumu dikkat çekti.Hakan Çalhanoğlu bu golden sonra bu kez kendisine golü attıran Ibrahimovic'e asist yaptı ve maçta skor 3-0'a geldi.Tarihe geçtiHakan Çalhanoğlu, 12 yıl sonra Milan formasıyla ligde üst üste 5 maçta gol katkısı yapan ilk orta saha oyuncusu oldu.İşte Hakan Çalhanoğlu'nun Sampdoria-Milan maçında attığı gol ve yaptığı asist;⚽️ Zlatan kafayla indiriyor, Hakan zıplayarak Sampdoria kalesinin fotoğrafını çekiyor. Golü çok beğenen hakem yeniden izlemek için VAR&#39;a gidiyor ve golü veriyor.#SampdoriaMilan #ForzaMilan pic.twitter.com/ckIGWudIYK&mdash; AC Milan Türkiye (@acmilanturkiye) July 29, 2020 -GOOOOAAAAAALLLLL! IBRA! pic.twitter.com/1NUzwjSrTv&mdash; MilanGifs (@MilanGifs) July 29, 2020 Milan’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası: Şov yapmaya devam ediyor

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