Falcao ayrılmak istemiyor: Amerika'dan ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti

Galatasaray tarafından satış listesine konulan Radamel Falcao sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmayı düşünmüyor. Geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı yıldız futbolcu saha içerisinde istenilen performansı sergileyemedi. Sezon içerisinde 3 kez sakatlanan Falcao, 23 maç kaçırdı. Hem maliyetinin yüksek olması hem de sürekli sakatlanması sebebiyle yönetim Falcao’yu satış listesine koydu. Ancak Kolombiyalı golcünün sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya niyeti yok. Ailesiyle birlikte hem İstanbul’a hem Galatasaray’a çok alışan 34 yaşındaki futbolcu gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giymeyi planlıyor. Amerika’dan ve Suudi Arabistan’dan takımların ilgilendiği Falcao, menajerine Galatasaray’da yoluna devam edeceğini iletti.

MALİYETİ 65 MİLYON TL

Geride kalan sezon içerisinde Galatasaray’da en çok kazanan futbolcu Radamel Falcao oldu. Kolombiyalı golcünün sarı-kırmızılı kulübe bir yıllık maliyeti yaklaşık 65 milyon TL yani yaklaşık 8 milyon Euro’yu buluyor. Galatasaray’a katılır katılmaz 2 milyon Euro imza parası alan Falcao, 3 milyon Euro da yıllık net ücret kazandı. Forma giydiği 5., 10., 14. ve 20. resmi maça özel 600’er bin Euro almaya hak kazanan Falcao, bu bonuslardan da 2,4 milyon Euro ek kazanç sağladı. Tecrübeli santrfor ayrıca oynadığı karşılaşmalarda maç başı ücreti olarak da 200 bin Euro’yu cebine koydu.