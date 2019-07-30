Falcao için geri sayım

Galatasaray taraftarlarının günlerdir merak ettiği Radamel Falcao transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Falcao transferini bitirmek için çabalayan sarı-kırmızılılar, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kolombiyalı golcü ile anlaşan Galatasaray, Monaco kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Yönetim, Fransız ekibinin cumartesi günü Sampdoria ile oynayacağı hazırlık maçından önce transferi sonlandırmak istiyor. Galatasaray, 11 Ağustos’ta Fiorentina ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasına Falcao ile çıkmayı hedefliyor. Monaco’nun kampına katılan Kolombiyalı yıldızın transfer durumu ülkesinde de merak konusu. Galatasaray’ın Falcao’ya yıllık 5 milyon Euro önerdiği ve transferin yakında netlik kazanacağı belirtildi. Tecrübeli golcünün yüksek maliyeti nedeniyle Roma kulübünün de bu transferden vazgeçtiği ifade edildi.

BONSERVİS MÜJDESİ

Monaco yönetimi Falcao’nun maaş yükünden kurtulmak için yeni sezonda başka bir forvetle yola devam etme kararı alırken, son olarak Fransız kulübü, Real Madrid’den Mariano Diaz için harekete geçti. Monaco forvet transferinde Falcao’nun boşluğunu Mariano Diaz ile doldurmayı planlarken, bu transferin gerçekleşmesi halinde Falcao’nun serbest kalma ihtimali güçlenecek. La Gazzetta Dello Sport muhabiri Nicola Schira’nın iddiasına göre, Monaco eğer Mariano Diaz’ı transfer ederse Falcao’yu serbest bırakacak. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ise yaptığı açıklamada Galatasaray’ın, Falcao ile 3 yıllık anlaşma sağladığını ve menajer Jorge Mendes’in, Andre Silva’nın Monaco’ya transferini ısrarla gerçekleştirmeye çalıştığını yazdı. Diğer yandan Monaco, Diaz ya da Silva’nın transferini gerçekleştirmesi halinde Falcao’dan bonservis talep etmeyecek. Sarı-kırmızılılar, Falcao’ya 3+1 yıllık sözleşmeden yıllık 5 milyon Euro önerdi. Hücum hattını tamamen değiştirmek isteyen Galatasaray’ın kamptaki performansı ile beklentilerin altında kalan Kostas Mitroglu’ya talip çıkması halinde yollarını ayıracağı da iddia edildi.

Orta sahaya İmbula hamlesi

Orta sahaya önlibero arayışlarına devam eden Galatasaray’da gündeme gelen isimlerden birisi de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City forması giyen Giannelli İmbula oldu. Sarı-kırmızılıların 2017 yılında kadrosuna katmak adına yoğun çaba gösterip aylarca transferi adına uğraştığı Imbula, yeniden gündeme geldi. Bu kez Imbula, Galatasaray’da forma giymek isteyip menajeri tarafından sarı-kırmızılı takıma önerildi.

Taraftar istedi biz yapacağız



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçen sezon sarı-kırmızılı kulüpte kiralık olarak forma giyen Christian Luyindama’nın bonservisini aldıklarını söyledi. Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Cengiz “Olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinden gelen bir süreç. Taraftarlarımızın talepleri bizim için birinci sıradadır. Onların taleplerini, koşullar Galatasaray için uygun olduğunda kesinlikle yapmak durumundayız ve ‘Yapacağız’ diyoruz inşallah. Bir sürü isim geçiyor. Bizim dışımızda o kadar paramatre var ki. Teknik ekibimiz bunları inceliyor, elimine ediyor, yönetime getiriyor. 1 aylık bir süreç var. Fakat piyasalar müthiş yüksek. Türk futbolu daralarak hiçbir yere gelemez. Gençleşmeye örnek gösterilen Ajax’ın bütçesi 375 milyon Euro” ifadelerini kullandı.

GEREKEN CEVABI VERİRİZ

F.Bahçe yönetimininin açıklamalarıyla ilgili de konuşan Cengiz, “Hiçbir camianın kampanyasına dil uzatmayız. Ama camiamıza, ya da mensuplarına ve profesyonellerine rakiplerin yöneticileri tarafından söz, laf atılırsa, gereken en şiddetli cevabı veririz” dedi.

LUYİNDAMA İÇİN 5 MİLYON EURO BONSERVİS

Başkan Cengiz daha sonra bonservisini aldıkları Luyindama ile buluştu. G.Saray’dan Kulübü de 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Standard Liege’e 5 milyon Euro bonservis ücreti, Demokratik Kongolu futbolcuya ise 3 sezon boyunca 1 milyon 50 bin Euro verecek.

Ali Sami Yen unutulmadı

Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen, Ölümünün 68. yılı sebebiyle Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Sarı-kırmızılılar, düzenlenen tören sonrası Süleyman Seba’nın da kabrini ziyaret ederek, dua etti.