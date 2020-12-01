Falcao’ya kulübe yolu göründü

Galatasaray’da sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı çalışan Kolombiyalı futbolcu, tam anlamıyla iyileşse bile Hatayspor maçında yedek kulübesine geçecek. Teknik heyet, Çaykur Rizespor maçında 3 gol atan Mbaye Diagne’den vazgeçmeyecek.
Umut YılmazYeni Şafak
Galatasaray’da üst üste yaşadığı uzun süreli sakatlıklar sebebiyle gözden düşen Radamel Falcao, yedek kulübesine çekilecek. Tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı şekilde çalışmalarını sürdüren Kolombiyalı yıldız, tam olarak hazır olsa bile Hatayspor maçında yedek soyunacak.
Teknik heyet, Çaykur Rizespor maçında 3 gol atan Mbaye Diagne’yi ilk 11’de oynatmaya devam edecek. Senegalli forvet, Hatayspor maçında Galatasaray’ın en büyük gol ümidi olacak. Bu sezon Süper Lig’de 6 maça çıkan Falcao, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı yıldız golcü, önce kart cezası sonra ise yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sarı-kırmızılı takımı son 4 haftada yalnız bıraktı.
Teknik heyetin de gözünden düşen tecrübeli futbolcuyu birçok takımın transfer listesinde yer aldığı öğrenildi. Eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın sahibi olduğu Amerika’nın Inter Miami takımı başta olmak üzere Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin Falcao için Galatasaray’ın kapısını çalacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımda yönetim ve teknik heyet ise Falcao için gelecek herhangi bir teklifi değerlendirmek için bekliyor.
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