Falcao’ya kulübe yolu göründü

Galatasaray’da üst üste yaşadığı uzun süreli sakatlıklar sebebiyle gözden düşen Radamel Falcao, yedek kulübesine çekilecek. Tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı şekilde çalışmalarını sürdüren Kolombiyalı yıldız, tam olarak hazır olsa bile Hatayspor maçında yedek soyunacak.

Derbi Kartalı Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 yenen Beşiktaş, son 6 sezonda sarı-lacivertli rakibinin yanı sıra Galatasaray ile oynadığı maçlarda daha çok sevindi. Siyah-beyazlı takım, Türk teknik direktörler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın yönetiminde son 6 sezondaki 25 derbi mücadelesinin 18’ini mağlubiyet almadan tamamladı. Söz konusu karşılaşmaların 10’unda Galatasaray ve Fenerbahçe’ye üstünlük kuran Beşiktaş, 8 kez rakipleriyle berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, 7 derbi mücadelesini ise mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda derbilerde yaşadığı hüsranın ardından rakipleri karşısında daha başarılı bir görüntü ortaya koydu. Söz konusu sezondaki 4 derbide rakiplerine gol dahi atamayan siyah-beyazlı takım, sonraki 6 sezonda daha başarılı bir görüntü ortaya koydu.GALATASARAY’A EZİCİ ÜSTÜNLÜKBeşiktaş, son 6 sezonda en çok Galatasaray’a üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı rakibiyle 11 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyetin yanı sıra 3 beraberlik aldı. Beşiktaş, rakibine bu süreçte 2 defa yenildi. Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile oynadığı 14 derbi maçın 9’unu ise yenilgi almadan tamamladı. Bunların 4’ünde galibiyetle sahadan ayrılan Beşiktaş, rakibiyle 5 defa berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, Fenerbbahçe’ye 5 kez de mağlup oldu. Beşiktaş, son 5 maçta ise sarı-lacivertli rakibine bir kez yenildi. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde rakibine karşı 2’şer galibiyet ve beraberlik aldı.KADIKÖY’DEKİ HASRET SON BULDUBeşiktaş, ayrıca Fenerbahçe’ye karşı deplasmandaki galibiyet hasretine de bu sezon son verdi. Rakibini, Süper Lig’de 17 Nisan 2005’te deplasmanda 4-3 yendikten sonraki 18 maçta mağlup edemeyen siyah-beyazlı ekip, bu sezon Kadıköy’de aynı skorla galip ayrılmayı başardı. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon çıktığı 3 derbiyi yenilgi almadan tamamlarken, bunların ikisini kazanıp birinden ise berabere ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın’ın teknik direktörlüğünde özellikle Fenerbahçe karşısında başarılı sonuçlara imza attı. Son 6 sezonda rakibini 4 kez yenebilen siyah-beyazlı ekip, bunların ikisini Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünde elde etti. Beşiktaş, Yalçın’ın teknik direktörlüğünde Fenerbahçe’yi geçen sezon 2-0 ve bu sezon ise 4-3 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın dönemindeki bir Galatasaray derbisini ise 0-0 beraberlikle tamamladı.

Teknik heyet, Çaykur Rizespor maçında 3 gol atan Mbaye Diagne’yi ilk 11’de oynatmaya devam edecek. Senegalli forvet, Hatayspor maçında Galatasaray’ın en büyük gol ümidi olacak. Bu sezon Süper Lig’de 6 maça çıkan Falcao, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı yıldız golcü, önce kart cezası sonra ise yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sarı-kırmızılı takımı son 4 haftada yalnız bıraktı.

Teknik heyetin de gözünden düşen tecrübeli futbolcuyu birçok takımın transfer listesinde yer aldığı öğrenildi. Eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın sahibi olduğu Amerika’nın Inter Miami takımı başta olmak üzere Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin Falcao için Galatasaray’ın kapısını çalacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımda yönetim ve teknik heyet ise Falcao için gelecek herhangi bir teklifi değerlendirmek için bekliyor.