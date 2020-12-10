​Fatih eldivenleri bırakmıyor ​

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı Fatih Öztürk, inişli çıkışlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Muslera’nın sakatlığı sebebiyle birinci kaleci olarak görev yapması için transfer edilen 33 yaşındaki kaleci, önce formasını Okan’a kaptırdı, sonrasında geri aldı.

Sarı-kırmızılı takım Süper Lig’e başlarken, teknik heyet eldivenleri Fatih’e teslim etti. Sarı-kırmızılı takım ilk 2 haftada 2 galibiyet alırken, 33 yaşındaki file bekçisi kalesinde sadece bir gol gördü. Fatih için zorlu süreç ise 3. haftadan itibaren başladı. Galatasaray önce evinde Fenerbahçe ile berabere kalırken sonrasında Kasımpaşa ve Alanyaspor’a yenildi. Bu iki maçta ceza sahası dışından yediği gollerle eleştirilerin odak noktasına yerleşen Fatih, yedek kulübesine çekildi.

Teknik ekip, 6. hafta itibarı ile kaleyi Okan Kocuk’a emanet ederken, sarı-kırmızılı takım 25 yaşındaki file bekçisinin forma giydiği 3 lig maçında 3 galibiyet aldı. Milli takımlar için verilen arada Okan koronavirüse yakalanırken, Galatasaray, 9. haftada Kayserispor maçına Fatih Öztürk ile çıktı. Süper Lig’de oynanan son 3 maçta kaleyi koruyan 33 yaşındaki futbolcu, filelerinde sadece bir gol gördü. Teknik heyet, bu performansı için Fatih’i tebrik ederken, bu şekilde devam etmesi halinde formayı kimsenin elinden alamayacağını tecrübeli file bekçisine bildirdi.

Muslera gün sayıyor