Olimpiyat'ta nefes kesen son: Kocaelispor son dakikalarda puanı aldı

19:2014/12/2025, dimanche
Karşılaşmadan kare.
Trendyol Süper Lig 16. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Kocaelispor maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan bir puanla ayrıldı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Karşılaşmada Karagümrük adına perdeyi açan golü 65. dakikada Fofana atarken, skoru 90+3. dakikada Bruno Petkovic belirledi.


Bu sonucun ardından Körfez ekibi 20 puanla 8. sırada kaldı. Fatih Karagümrük ise 9 puanla son basamakta yer aldı.


