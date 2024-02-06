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Spor

Fatih Karagümrük sahasında Samsunspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi |ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Karagümrük bu sonuçla birlikte çeyrek finale yükseldi. Turu getiren golleri dakika 72' Davide Biraschi ve 89' Flavio Paoletti kaydetti. Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:30 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 16:37 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında evinde Samsunspor'u 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.


Karagümrük'e turu getiren golleri dakika 72' Davide Biraschi ve 89' Flavio Paoletti kaydetti.


Samsunspor'un tek golü dakika 68' Marius Mouandilmadji'den geldi.


Paoletti'nin son dakikada attığı muhteşem golü:

FATİH KARAGÜMRÜK - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU

FATİH KARAGÜMRÜK - SAMSUNSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

18. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta top, savunmadan sekerek arka direkte bulunan Dimata'ya geldi. Bu oyuncunun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

27. dakikada Mouandilmadji'nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Sirigu topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Teklic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Lasagna kale önünde topla buluştu. Lasagna'nın müsait pozisyondaki kafa vuruşunda kaleci Szumski topu çıkardı.

68. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Soner Aydoğdu, ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Savunma arkasına iyi hareketlenen Mouandilmadji, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

72. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Eysseric'in ortasına arka direkte iyi yükselen Biraschi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

80. dakikada Osman Çelik'in ceza sahası içinden sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

85. dakikada Can Keleş'in ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Szumski kurtarışı yaptı. Pozisyonun devamında boşta kalan topu savunmada Van Drongelen uzaklaştırdı.

89. dakikada Eysseric'ten pası alan Paoletti, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1


FATİH KARAGÜMRÜK - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

Fatih Karagümrük - Samsunspor maçının özetini izlemek için


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU SONUÇLARI


#Fatih Karagümrük
#Samsunspor
#Ziraat Türkiye Kupası
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