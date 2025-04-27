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Fatih Tekke'den maç sonu flaş itiraf: 'Golün birini ben yedirdim'

Fatih Tekke'den maç sonu flaş itiraf: 'Golün birini ben yedirdim'

18:5727/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Teknik direktör Fatih Tekke
Teknik direktör Fatih Tekke

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor galibiyeti sonrası konuştu. Çok değerli bir üç puan aldıkların belirten Tekke, "Ligde rahatlama ve normalleşme açısında en önemli maçlarımızdan birisi buydu." dedi. Ayrıca yedikleri bir gol için çarpıcı ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig 33. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti ve üç maç üst üste galip geldi. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şöyle:
'Birini ben yedirdim diyebilirim'

"Çok değerli ve çok önemli bir 3 puan. Ligde rahatlama ve normalleşme açısında en önemli maçlarımızdan birisi buydu. Sakatlar, cezalılar, maçın 2 gün sonra olması gibi bir sürü etken maçı daha da zor bir hale getirdi. Yediğimiz gollerin birini ben yedirdim diyebilirim. Çünkü bu bizim çalıştığımız bir pozisyondu. Yenilen gollerin ardından stres ve panik yaptık. Savunmada benim takımım daha iyi olmalı ancak şu an böyle bir vaktimiz yok."


'3 golü bu şekilde yememeliyiz'

"Savunmada benim takımım daha iyi olmak zorunda ama böyle bir vaktimiz yok. Ama şu anda beklediğimin çok üzerinde. Kupada finale çıktık. Ligde şu anda 45 puandayız. Oyuncularımı tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık ama daha rahat bitirebilirdik. Geldiğimiz nokta gayet olumlu. Kendi sahamızda 3 golü bu şekilde yememeliyiz. Biz bunu oyunla başarmak zorundayız. İkinci yarıda daha iyi olabilirdik ama en önemlisi 3 puan."

'Umarım ligde kalırlar'

"Alanyaspor için de bir şey söylemem lazım. Biz orada çok güzel günler geçirdik. Bugün de gayet iyi işler yaptılar. Orada çok güzel günlerimiz geçti, dostluklarımız oldu. Başarılar diliyorum onlara. Umarım ligde kalırlar."





#Fatih Tekke
#Trabzonspor
#Alanyaspor
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