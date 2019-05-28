Fatih Terim'in cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği maçla ilgili kararlarını açıkladı.

Kurul, rakip takım antrenörüne saldırı nedeniyle Fatih Terim'e 3, Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak'a ise sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç ceza verdi. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza aldı.

Üç maçlık cezasının ilkini Sivasspor maçında çeken Fatih Terim, Süper Kupa mücadelesi ve yeni sezonun ilk maçında da takımının başında olamayacak.

TFF'nin resmi sitesinden cezalarla ilgili yapılan açıklama şöyle: