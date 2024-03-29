Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 32'nci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Alman ekibi ALBA Berlin'i 103-68 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 20'nci galibiyetini elde etti. Son sıradaki ALBA Berlin ise 27'nci kez sahadan mağlup ayrıldı.





PERİYOTLAR

1.PERİYOT: 34-18

DEVRE: 52-40

3. PERİYOT: 83-53





SAYILAR:

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 2, Hayes-Davis 50, Dorsey 7, Pierre 6, Sertaç Şanlı 7, Motley 18, Şehmus Hazer, Wilbekin 2, Madar 4, Sestina, Tarık Biberovic 6, Papagiannis 1

ALBA BERLIN: Schneider 2, Thomas 10, Hermannsson 12, Nikic 4, Olinde, Brown 17, Delow 5, Mattisseck 5, Samar 2, Koumadje 7, Bean 4





FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLİN MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko 103-68 Alba Berlin maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, 50 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. 29 yaşındaki ABD'li oyuncu, Turkish Airlines EuroLeague'de ALBA Berlin karşısında ürettiği 50 sayıyla kariyer rekorunu kırarken; Euroleague tarihinin de bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu oldu.





Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, hücumda etkisiz kalan rakibi karşısında Hayes-Davis'in skorer oyunuyla 4'üncü dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 14-4. İlk çeyreğin son bölümünde farkı bir ara 18 sayıya (34-16) yükselten sarı-lacivertli ekip, birinci periyodu da 34-18 üstün tamamladı.





İkinci çeyreğe Motley ile etkili bir başlangıç yapan ev sahibi takım, ALBA Berlin karşısında 16'ncı dakika biterken farkı 21 sayıya çıkardı: 49-28. Çeyreğin ikinci bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 52-40 önde girdi.





İkinci yarı düşük tempoda başladı. Çeyreğin ortalarında Hayes-Davis ve Motley ile üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko, 29'uncu dakikada farkı 31 sayıya kadar yükseltti: 80-49. Savunmada rakibine kolay sayı şansı vermeyen sarı-lacivertliler, final periyoduna da 83-53 üstün gitti.





Son periyotta farkı koruyan Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 103-68 yendi.





NIGEL HAYES-DAVIS'DEN REKOR

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, Turkish Airlines EuroLeague'in 32'nci haftasında ALBA Berlin karşısında ürettiği 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. 29 yaşındaki ABD'li oyuncu, aynı zamanda hem Fenerbahçe Beko'da hem de EuroLeague tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu oldu. EuroLeague'de bir önceki rekor ise 49 sayıyla Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin'e aitti.











