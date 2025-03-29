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Fenerbahçe Beko'dan Errick McCollum açıklaması

Fenerbahçe Beko'dan Errick McCollum açıklaması

13:4329/03/2025, Cumartesi
AA
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Errick McCollum, Euroleague'de Baskonia ile oynanan maçta bel bölgesinden sakatlık yaşadı.
Errick McCollum, Euroleague'de Baskonia ile oynanan maçta bel bölgesinden sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcusu Errick McCollum'un bel bölgesinden sakatlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde dün oynanan Baskonia müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen oyuncuda, Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerinde belinde kas zorlanması tespit edildiği belirtildi.


Errick McCollum'un tedavisine başlandığı kaydedildi.


#Errick McCollum
#Fenerbahçe Beko
#THY Avrupa Ligi

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