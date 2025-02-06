Fenerbahçe Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı

Fenerbahçe'den, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in son durumu ile ilgili açıklama geldi.





Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alexander Djiku'nun sağ uyluk arka adalesinde, Diego Carlos'un sağ diz iç yan bağlarında, Yusuf Akçiçek'in ise sol diz yumuşak dokusunda yaralanma tespit edildi.





Müsabakanın 52. dakikasında sakatlanan Djiku'nun yerine 55. dakikada oyuna dahil olan Diego Carlos 59. dakikada sakatlanarak 61. dakikada yerini Yusuf Akçiçek'e bırakmıştı. Yusuf Akçiçek de 71. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından 75. dakikada oyundan çıkmıştı.





Sarı-lacivertli kulüp, üç futbolcunun da yapılan tetkiklerinin ardından tedavilerine başlandığını belirtti.





İŞTE FENERBAHÇE'NİN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sağlık Durumu Bilgilendirme



Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos’ta sağ diz iç… pic.twitter.com/mYjX28omSk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 6, 2025







