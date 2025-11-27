UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u ağırladı. Mücadele karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1 sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını, 8'e yükseltti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Ferencvaros'la karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 66. dakikasında konuk ekip, Varga'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap 69. dakikada Talisca ile geldi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından temsilcimiz puanını 8'e, Ferencvaros ise 11'e yükseltti.
Fenerbahçe - Ferencvaros maçı 11'leri
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, Asensio'yla verkaç yapıp ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak kaleci Dibusz topu kontrol etti.
24. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topu alan Asensio, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Dibusz bu pozisyonda da yine tehlikeyi önledi.
33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vuruşunda, Dibusz uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.
35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
40. dakikada Ferencvaros etkili geldi. Makreckis'in kullandığı uzun taç atışında Archie Brown'dan topu kapan Varga, sağdan kale sahasına girip Yusuf Bamidele'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, direğe çarpan top yandan auta çıktı.
45. dakikada Ferencvaros gole yaklaştı. Zachariassen'in kafayla indirdiği topu alan Yusuf Bamidele, ceza sahasına girer girmez plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri geldi.
66. dakikada Ferencvaros, Barnabas Varga'nın golüyle 1-0 öne geçti.
69. dakikada Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.
90+1. dakikada Jhon Duran rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.