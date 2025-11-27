Yeni Şafak
Fenerbahçe - Ferencvaros maçında kazanan çıkmadı | ÖZET

22:3627/11/2025, Perşembe
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe ile Ferencvaros takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Youssef En-Nesyri (19) ile Ferencvaros oyuncusu Barnabas Varga (sağda) mücadele etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u ağırladı. Mücadele karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1 sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını, 8'e yükseltti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Ferencvaros'la karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 66. dakikasında konuk ekip, Varga'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap 69. dakikada Talisca ile geldi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


Bu sonucun ardından temsilcimiz puanını 8'e, Ferencvaros ise 11'e yükseltti.


Fenerbahçe - Ferencvaros maçı 11'leri


Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Archie Brown, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Talısca, Asensio, Kerem, En-Nesyri.
Ferencvaros:
Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varge.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR


17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, Asensio'yla verkaç yapıp ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak kaleci Dibusz topu kontrol etti.


24. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topu alan Asensio, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Dibusz bu pozisyonda da yine tehlikeyi önledi.


33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vuruşunda, Dibusz uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.


35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.


40. dakikada Ferencvaros etkili geldi. Makreckis'in kullandığı uzun taç atışında Archie Brown'dan topu kapan Varga, sağdan kale sahasına girip Yusuf Bamidele'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, direğe çarpan top yandan auta çıktı.


45. dakikada Ferencvaros gole yaklaştı. Zachariassen'in kafayla indirdiği topu alan Yusuf Bamidele, ceza sahasına girer girmez plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri geldi.


Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

66. dakikada Ferencvaros, Barnabas Varga'nın golüyle 1-0 öne geçti.


69. dakikada Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.


90+1. dakikada Jhon Duran rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



#UEFA Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Ferencvaros
