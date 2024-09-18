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Spor

Fenerbahçe - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar, satışa ne zaman çıkacak?

Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertli kulüp, derbi öncesi bilet fiyatlarını açıkladı. En düşük bilet fiyatı 1.500 TL olurken en yüksek bilet fiyatı ise 23.000 TL olarak belirlendi. Deplasman tribünü bilet fiyatı 1950 TL olacak. İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri hakkında yapılan açıklama...

12:21 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:21 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Galatasaray
Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.


Sarı-lacivertliler, derbi öncesi bilet fiyatlarını hakkında bilgilendirme yaptı.


Fenerbahçe'den yapılan açıklamada en ucuz bilet fiyatının 1.500 TL en pahalı biletin ise 23.000 TL olduğu aktarıldı.


FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

18.09.2024 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (1 Adet Bilet)

19.09.2024 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet)

20.09.2024 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla genel satışa sunulacak.

DERBİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?







#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
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