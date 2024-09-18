Fenerbahçe - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar, satışa ne zaman çıkacak?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, derbi öncesi bilet fiyatlarını hakkında bilgilendirme yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada en ucuz bilet fiyatının 1.500 TL en pahalı biletin ise 23.000 TL olduğu aktarıldı.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
18.09.2024 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (1 Adet Bilet)
19.09.2024 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet)
20.09.2024 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla genel satışa sunulacak.