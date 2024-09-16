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Spor

Galatasaray yönetiminden flaş Fenerbahçe derbisi kararı! Başkan açıklayacak

12:44 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:59 - 16/09/2024 Pazartesi
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı yönetim, dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak.








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İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek.







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Bu maç öncesi sarı-kırmızılı yönetim flaş bir karar aldı. İşte detaylar...






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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesi futbolcuların ödemeleri için harekete geçti.



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1 haftada 3 önemli maça çıkacak Galatasaray'da şampiyonluk primi ve yeni transferlerin hak edişleriyle birlikte 380 milyon liralık ödeme gerçekleştirildi.

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Başkan Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için de prim hazırlığında olduğu belirtildi.



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Haberde Özbek'in İbrahim Hatipoğlu ve yöneticilerle yapacağı görüşmenin ardından derbi galibiyetinin primini takıma açıklayacağı ifade edildi.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Dursun Özbek
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