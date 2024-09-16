Galatasaray yönetiminden flaş Fenerbahçe derbisi kararı! Başkan açıklayacak

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı yönetim, dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak.
İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek.
Bu maç öncesi sarı-kırmızılı yönetim flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesi futbolcuların ödemeleri için harekete geçti.
1 haftada 3 önemli maça çıkacak Galatasaray'da şampiyonluk primi ve yeni transferlerin hak edişleriyle birlikte 380 milyon liralık ödeme gerçekleştirildi.
Başkan Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için de prim hazırlığında olduğu belirtildi.
Haberde Özbek'in İbrahim Hatipoğlu ve yöneticilerle yapacağı görüşmenin ardından derbi galibiyetinin primini takıma açıklayacağı ifade edildi.