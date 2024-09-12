Spor

Galatasaraylı yıldız sakatlandı: Fenerbahçe maçında yok!

17:28 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:57 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Milli Takım dönüşü hazırlıklarına başlayan Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Ağrı hisseden başarılı futbolcunun MR sonucu kötü çıktı. Yıldız isim Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. İşte detaylar...

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Milli ara sonrası Galatasaray'da hazırlıklar kaldığı yerden devam ediyor.

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Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk önderliğinde Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

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Bugün gerçekleşen antrenmana katılmaya Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi.

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Milli takım dönüşü ağrı hisseden Faslı yıldız, MR'a girdi.

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Sağlık kontrollerinin ardından Hakim Ziyech'in üç hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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31 yaşındaki kanat oyuncusu Fenerbahçe derbisinde kesin olarak forma giyemeyecek.

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Ziyech geride bıraktığımız sezon toplamda 23 maça çıkarken 8 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.

#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Sakatlık
#Fenerbahçe
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