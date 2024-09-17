Fenerbahçe'ye Galatasaray maçı öncesi iyi haber

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basını The Athletic'e özel açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu Fenerbahçe kariyeri, Brighton'a transferi, hedefleri ve Jose Mourinho hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ferdi Kadıoğlu'nun röportajından öne çıkan açıklamalar şöyle...