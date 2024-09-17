Fenerbahçe'ye Galatasaray maçı öncesi iyi haber

Süper Lig'de 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.
Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Sakatlıklarını atlatan Alexander Djiku bugünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladı. Bright Osayi-Samuel, bireysel çalışmalara başlarken Filip Kostic'de takımla çalıştı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.