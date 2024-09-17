Spor

Fenerbahçe'ye Galatasaray maçı öncesi iyi haber

Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan iki futbolcu çalışmalara başladı.

15:13 - 17/09/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 15:21 - 17/09/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Süper Lig'de 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.


Sakatlıklarını atlatan Alexander Djiku bugünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladı. Bright Osayi-Samuel, bireysel çalışmalara başlarken Filip Kostic'de takımla çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.











#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
1 ساعة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tövbe duası: Tevbe nasıl edilir? İstiğfar duası Türkçe-Arapça okunuşu