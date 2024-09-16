Ferdi Kadıoğlu'ndan Jose Mourinho itirafı: 'Bazı numaraları var'

Fenerbahçe'den rekor transfer bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuştu.
Fenerbahçe'den 30+5 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, The Athletic'e özel açıklamalar yaptı.
Mourinho ile kısa bir dönem çalışma şansı yakalayan milli oyuncu, tecrübeli hoca hakkında itiraflarda bulundu.
Mourinho'dan önemli şeyler öğrendiğini itiraf eden Ferdi Kadıoğlu, şu açıklamaları yaptı:
"O her şeyi kazanmaktan hoşlanıyor."
"Sadece maçı kazanmak istiyor. Bu en önemli şey ve bunu başarmak için bazı numaraları var."
"Ondan öğrendiğim en büyük ders; oyun yönetimi."
"Fabian da bize bu konuda konuştu."
"Eğer 1-0 önde gidiyorsanız veya maç bitimine yakınsa, bazı durumlarda akıllıca hareket etmek gerekir."