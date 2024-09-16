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Spor

Ferdi Kadıoğlu'ndan Jose Mourinho itirafı: 'Bazı numaraları var'

Haber Merkezi
16:27 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:28 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe'den rekor transfer bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuştu.

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Fenerbahçe'den 30+5 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, The Athletic'e özel açıklamalar yaptı.

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Mourinho ile kısa bir dönem çalışma şansı yakalayan milli oyuncu, tecrübeli hoca hakkında itiraflarda bulundu.

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Mourinho'dan önemli şeyler öğrendiğini itiraf eden Ferdi Kadıoğlu, şu açıklamaları yaptı:

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"O her şeyi kazanmaktan hoşlanıyor."

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"Sadece maçı kazanmak istiyor. Bu en önemli şey ve bunu başarmak için bazı numaraları var."


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"Ondan öğrendiğim en büyük ders; oyun yönetimi."

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"Fabian da bize bu konuda konuştu."

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"Eğer 1-0 önde gidiyorsanız veya maç bitimine yakınsa, bazı durumlarda akıllıca hareket etmek gerekir."

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#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Jose Mourinho
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