Fenerbahçe-Kocaelispor maçı öncesi kavga: Taraftarlar birbirine girdi

İki grup arasında çıkan kavgadan görüntü.
Trendyol Süper Lig 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Kocaelispor maçı öncesi iki taraftar grubu arasında kavga çıktı.
Trendyol Süper Lig 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de oynanacak mücadele öncesi iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
Bir grup Kocaelispor taraftarı, söz atışması sonucunda Fenerbahçeliler ile kavga etti. Çıkan arbede sonrası polisler müdahale etti ve olaylar sakinleşti.
