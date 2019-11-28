Fenerbahçe sordu: Acaba kim geri döndü?

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Fenerbahçeli Vedat Muriqi, antrenmana katıldı. Golcü oyuncunun idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Kosovalı futbolcunun geri döndüğünü gizemli bir şekilde açıkladı

Kulübün resmi sitesinden yapılan paylaşımda Vedat Muriqi'nin yüzünün görülmediği bir fotoğraf kullanılarak, "Acaba kim geri döndü" denildi.

Sarı-lacivertli taraftarlar da Fenerbahçe'nin bu paylaşımı altına çok sayıda yorum bıraktı.