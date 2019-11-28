SÜPER LİG

Fenerbahçe sordu: Acaba kim geri döndü?

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muriqi, idmanlara başladı. Sarı-lacivertli kulüp, Kosovalı golcünün geri döndüğünü gizemli bir şekilde duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin paylaşımında, Vedat Muriqi'nin yüzü kapalı şekilde verildi.

Fenerbahçe'nin paylaşımında, Vedat Muriqi'nin yüzü kapalı şekilde verildi.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Fenerbahçeli Vedat Muriqi, antrenmana katıldı. Golcü oyuncunun idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Kosovalı futbolcunun geri döndüğünü gizemli bir şekilde açıkladı

Kulübün resmi sitesinden yapılan paylaşımda Vedat Muriqi'nin yüzünün görülmediği bir fotoğraf kullanılarak, "Acaba kim geri döndü" denildi.

Sarı-lacivertli taraftarlar da Fenerbahçe'nin bu paylaşımı altına çok sayıda yorum bıraktı.

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