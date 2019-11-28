Fenerbahçe sordu: Acaba kim geri döndü?

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Fenerbahçeli Vedat Muriqi, antrenmana katıldı. Golcü oyuncunun idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüp, Kosovalı futbolcunun geri döndüğünü gizemli bir şekilde açıkladı
Kulübün resmi sitesinden yapılan paylaşımda Vedat Muriqi'nin yüzünün görülmediği bir fotoğraf kullanılarak, "Acaba kim geri döndü" denildi.
Sarı-lacivertli taraftarlar da Fenerbahçe'nin bu paylaşımı altına çok sayıda yorum bıraktı.
Acaba kim geri döndü? 🤔 pic.twitter.com/lxSXdQ1aHA
Acaba kim geri döndü? 🤔 pic.twitter.com/lxSXdQ1aHA— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 28 Kasım 2019
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