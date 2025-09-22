Yeni Şafak
Fenerbahçe Zagreb hazırlıklarına başladı

15:2222/09/2025, Pazartesi
AA
Antrenmandan kare.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ara vermeden hazırlıklarına başladı.


Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümü, salonda yapıldı.


Yenilenme çalışmalarının ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Hırvatistan'a gidecek.






