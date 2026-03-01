Fenerbahçe'de alarm! Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar nedeniyle Dubai'de yaşanan hava trafiği aksaklıkları sonrası bölgede mahsur kaldı.
EuroLeague maratonu devam ederken Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Dubai seyahati sonrası bölgedeki uçuş iptalleri nedeniyle mahsur kaldı.
Meridian Sport'un aktardığı bilgilere göre, uçuşların ne zaman normale döneceği belirsizliğini korurken, çözüm için Dubai Basket yetkilileri devreye girdi. Dubai'deki havalimanı yoğunluğu ve uçuş iptalleri nedeniyle alternatif yollar masaya yatırıldı. Planlanan tahliye operasyonuna göre; Saras ve beraberindekiler önce kara yoluyla Dubai sınırından çıkarılacak. Hedef rotalar arasında Umman veya Suudi Arabistan bulunuyor. Bu komşu ülkelerden birine ulaşıldıktan sonra, oradan Avrupa'ya direkt bir uçuş gerçekleştirilebilecek.
Fenerbahçe yönetiminin de süreci yakından takip ettiği ve koçun en kısa sürede takımın başına dönmesi için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.