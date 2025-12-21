Yeni Şafak
Fenerbahçe'de derbi mesaisi

15:1621/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sarı-lacivertli futbolcular salonda çalıştı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’ndaki ilk sınavında sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını başlattı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş’ı ağırlayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekip, 23 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşma öncesi çalışmalarını Can Bartu Tesisleri’nde sürdürdü.


Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma, salonda yapılan core egzersizleriyle başlarken, oyuncuların fiziksel toparlanmasına yönelik yenilenme programlarıyla devam etti.


Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanla noktalayacak.






