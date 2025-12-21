Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi

Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi

15:0921/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sergen Yalçın idmanda takımın başında yer aldı.
Sergen Yalçın idmanda takımın başında yer aldı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 23 Aralık Salı günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmada oyuncuların fiziksel yüklemesi kontrollü şekilde yapıldı.


Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda 5’e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı. Teknik heyetin, derbi öncesi ilerleyen günlerde taktik ağırlıklı çalışmalara geçmesi bekleniyor.







#Türkiye Kupası
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 21 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa akşam ezanı namaz vakitleri iftar saatleri