Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 23 Aralık Salı günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmada oyuncuların fiziksel yüklemesi kontrollü şekilde yapıldı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda 5’e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı. Teknik heyetin, derbi öncesi ilerleyen günlerde taktik ağırlıklı çalışmalara geçmesi bekleniyor.