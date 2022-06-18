Fenerbahçe'de kombineler 10 günde tükendi

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Rus sunucu Kiev'de bir araya gelen liderle alay etti: Orada bombalanmalılar

Rus devlet televizyonu sunucusu Yevgeny Popov, Fransız ve Alman liderler ile Kiev'i ziyaret ettikleri için alay etti ve Kremlin'in onları bombalarla hedef alması gerektiğini iddia etti.