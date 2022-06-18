Fenerbahçe'de kombineler 10 günde tükendi

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 8 Haziran'da satışa çıkarılan kombine biletleri tükendi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "2022-2023 sezonu kombine kartlarının satışları Fenerbahçe'mizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği ilgi sonrasında tükenmiştir.
- Kombine kartların satışa başlanıldığı günden itibaren gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür ederiz.
- Büyük taraftarımız, Fenerbahçe'mizin yanında olmak, inanç ve tutkuyla ilk dakikadan son saniyeye dek takımımıza destek olmak için yine omuz omuza Saracoğlu’nda olacak…
- ‘SAHNE BİZİM, SALDIR FENERBAHÇE!’ diyerek başlayacağımız 2022-2023 sezonunda gücünü yanımızda hissettiğimiz taraftarlarımıza, Fenerbahçe'mize gösterdikleri destek için teşekkür ediyor, yeni sezonda hep birlikte büyük zaferlere imza atabilmeyi diliyoruz."