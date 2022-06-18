Spor Fenerbahçede kombineler 10 günde tükendi
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Fenerbahçe'de kombineler 10 günde tükendi

Fenerbahçe, 2022-23 sezonu kombinelerinin tükendiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada taraftara teşekkür edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede kombineler 10 günde tükendi
Ülker Stadyumu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 8 Haziran'da satışa çıkarılan kombine biletleri tükendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "2022-2023 sezonu kombine kartlarının satışları Fenerbahçe'mizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği ilgi sonrasında tükenmiştir.
  • Kombine kartların satışa başlanıldığı günden itibaren gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür ederiz.
  • Büyük taraftarımız, Fenerbahçe'mizin yanında olmak, inanç ve tutkuyla ilk dakikadan son saniyeye dek takımımıza destek olmak için yine omuz omuza Saracoğlu’nda olacak…
  • ‘SAHNE BİZİM, SALDIR FENERBAHÇE!’ diyerek başlayacağımız 2022-2023 sezonunda gücünü yanımızda hissettiğimiz taraftarlarımıza, Fenerbahçe'mize gösterdikleri destek için teşekkür ediyor, yeni sezonda hep birlikte büyük zaferlere imza atabilmeyi diliyoruz."


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