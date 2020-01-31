Fenerbahçe'de son gün sürprizi: Allahyar takıma döndü

Sezon başında İran ekibi Esteghlal FC'den 753 bin Euro bonservis bedeli ile Allahyar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'a kiralamıştı.
İstanbulspor'da sözleşmesi fesih edilen 18 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli ekibe geri döndü.
Fenerbahçe, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alan Allahyar'ı TFF'ye bildirirken genç futbolcunun ikinci yarıda görev alması bekleniyor.
Fenerbahçe'de İranlı futbolcu Allahyar geri döndü. Genç oyuncunun lisansı çıkartıldı! pic.twitter.com/Mx4Vcck4ad
Fenerbahçe'de İranlı futbolcu Allahyar geri döndü. Genç oyuncunun lisansı çıkartıldı! pic.twitter.com/Mx4Vcck4ad— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 31 Ocak 2020
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