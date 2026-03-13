Yeni Şafak
Fenerbahçe'de sözleşme krizi: UEFA 4 isimden savunma istedi

11:1013/03/2026, Cuma
UEFA'nın sözleşme incelemesi sürüyor.
UEFA, Fenerbahçe’de dört ismin sözleşmeleriyle ilgili inceleme başlattı. Kulüpten bilgi, belge ve yazılı savunma talep edilirken özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesi raporda dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Fenerbahçe’de bazı sözleşmelerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. UEFA, sarı-lacivertli kulüpten dört isimle ilgili bilgi ve yazılı savunma talep etti.

UEFA Finansal Fair Play Komitesi, 22-23 Ocak tarihlerinde kulübün mali kayıtlarını detaylı şekilde incelemişti.

Gazeteci Tahir Kum'un haberine göre, denetimlerin ardından hazırlanan raporun yönetime iletildiği ve bazı sözleşmelerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle savunma istendiği belirtildi.

4 FUTBOLCUDAN SAVUNMA İSTENDİ

UEFA’nın özellikle Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Jose Mourinho ile futbolcular Milan Skriniar ve Diego Carlos’un sözleşmelerine ilişkin kulüpten detaylı açıklama istediği ifade edildi. Raporda en çok dikkat çeken konulardan birinin ise Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşme yapısı olduğu kaydedildi.

UEFA’nın yapacağı değerlendirme kritik önem taşıyor. Olası bir usulsüzlük tespiti halinde verilecek bir cezanın yalnızca para yaptırımıyla sınırlı kalmayabileceği, Türkiye Futbol Federasyonu talimatları kapsamında daha ciddi sonuçlar doğurabileceği konuşuluyor.

Öte yandan kulüp yönetiminin son günlerde özellikle Kerem Aktürkoğlu dosyası nedeniyle yoğun bir stres yaşadığı öne sürüldü.



