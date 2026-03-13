Tedesco’dan Karagümrük maçı için radikal karar: Bu akşam yeni dizilişle sahada

Fenerbahçe'de herkesin beklediği o orta saha ikilisi bu akşam görücüye çıkıyor! Savunma hattını baştan aşağı yenileyen Tedesco, Fransız yıldızlar ve İspanyol maestroyu aynı anda 11'e monte etti. İleri uçta ise sürpriz bir isim görev yapacak.

1 /5 Fenerbahçe'nin savunma hattında üst üste yaşanan sakatlıklar, teknik direktör Domenico Tedesco'yu üçlü defans kurgusuna yöneltti.



2 /5 3-4-3 ve 3-5-2 sistemlerinde çok fazla pozisyon verdiklerini dikkate alan İtalyan teknik adamdan önemli bir karar geldi.



3 /5 Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Tedesco üçlü savunma kurgusunu değiştirmeye karar verdi. Sarı lacivertli teknik adamın antrenmanlarda 4-2-3-1 sistemi üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.



4 /5 Haber detayında, Yiğit Efe Demir ve Jayden Oosterwolde'nin stoper ikilisi olarak görev alacağı, sağ bekte Mert Müldür, sol bekte ise Archie Brown'un oynatılacağı belirtildi.

