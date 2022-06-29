Spor Fenerbahçeden forvete Artem Dovbyk ve Andrea Petegna hamlesi
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Fenerbahçe'den forvete Artem Dovbyk ve Andrea Petegna hamlesi

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, golcü oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Kadroya net bir golcü transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Artem Dovbyk ve Andrea Petegna'yı gündemine aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden forvete Artem Dovbyk ve Andrea Petegna hamlesi​
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan Fenerbahçe, golcü oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın istediği oyunculara yoğunlaşmış durumda.

Fenerbahçe'den forvete Artem Dovbyk ve Andrea Petegna hamlesi

Forvet mevkiine transfer isteyen Fenerbahçe, Dnipro’nun 25 yaşındaki golcüsü Artem Dovbyk ve Napoli’den 26 yaşındaki golcü Andrea Petagna’yı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler iki golcü için kulüpleriyle görüşmelere başladı.

Artem Dovbyk bu sezon 18 maçta, 14 gol ve 5 asistle oynadı.
Artem Dovbyk bu sezon 18 maçta, 14 gol ve 5 asistle oynadı.

Pazarlıklar devam ediyor

Ukraynalı golcü Dovbyk’i Avrupa’nın önemli kulüplerin de teklifler olduğu, sarı-lacivertliler Ukrayna kulübüyle temasa geçti. Fenerbahçe, Dovbyk için bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

  • Napoli ile temasa geçildi
  • Yönetimin listesinde yer alan diğer isim ise Napoli’de forma giyen Petagna. Sarı-lacivertliler İtalyan kulübüyle temasa geçerken, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

Andrea Petagna 32 maçta, 4 gol ve 5 asistle oynadı.
Andrea Petagna 32 maçta, 4 gol ve 5 asistle oynadı.

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