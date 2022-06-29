Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan Fenerbahçe, golcü oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın istediği oyunculara yoğunlaşmış durumda.

Fenerbahçe'den forvete Artem Dovbyk ve Andrea Petegna hamlesi

Forvet mevkiine transfer isteyen Fenerbahçe, Dnipro’nun 25 yaşındaki golcüsü Artem Dovbyk ve Napoli’den 26 yaşındaki golcü Andrea Petagna’yı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler iki golcü için kulüpleriyle görüşmelere başladı.

Artem Dovbyk bu sezon 18 maçta, 14 gol ve 5 asistle oynadı.

Pazarlıklar devam ediyor

Ukraynalı golcü Dovbyk’i Avrupa’nın önemli kulüplerin de teklifler olduğu, sarı-lacivertliler Ukrayna kulübüyle temasa geçti. Fenerbahçe, Dovbyk için bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

Napoli ile temasa geçildi

Yönetimin listesinde yer alan diğer isim ise Napoli’de forma giyen Petagna. Sarı-lacivertliler İtalyan kulübüyle temasa geçerken, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

Andrea Petagna 32 maçta, 4 gol ve 5 asistle oynadı.