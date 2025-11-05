Fenerbahçeli yıldız için şok ayrılık iddiası: Hayallerindeki kulübe gitmek için maaşının yarısını silecek!

Brezilya basını, F.Bahçe'nin yıldızı Anderson Talisca'nın 2026 planlarını değiştirdiğini iddia etti. O Dia gazetesinden Fabrício Lopes'in haberine göre, "Talisca, Brezilya'da sadece iki kulüpte oynamayı hedefliyordu. Biri kariyerine başladığı Bahia, diğeri Corinthians. Ancak Talisca, Flamengo'nun başarısı ve gücü nedeniyle geleceğe yönelik planlarını değiştirdi. Flamengo henüz transferle ilgili bir karar vermedi. 31 yaşındaki oyuncu, Flamengo'nun mali standartlarına uyum sağlamak için maaşından indirime gitmeye hazır."