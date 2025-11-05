Fenerbahçeli yıldız için şok ayrılık iddiası: Hayallerindeki kulübe gitmek için maaşının yarısını silecek!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, Brezilya'da oynamak istediği kulüpler listesini güncellediği ve Flamengo'yu ana hedefi haline getirdiği öğrenildi.
Brezilya basını, Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki yıldızı Anderson Talisca'nın Flamengo'ya gitmek için maaşında indirim yapmaya hazır olduğunu iddia etti.
'MAAŞINDAN İNDİRİME GİTMEYE HAZIR'
Brezilya basını, F.Bahçe'nin yıldızı Anderson Talisca'nın 2026 planlarını değiştirdiğini iddia etti. O Dia gazetesinden Fabrício Lopes'in haberine göre, "Talisca, Brezilya'da sadece iki kulüpte oynamayı hedefliyordu. Biri kariyerine başladığı Bahia, diğeri Corinthians. Ancak Talisca, Flamengo'nun başarısı ve gücü nedeniyle geleceğe yönelik planlarını değiştirdi. Flamengo henüz transferle ilgili bir karar vermedi. 31 yaşındaki oyuncu, Flamengo'nun mali standartlarına uyum sağlamak için maaşından indirime gitmeye hazır."