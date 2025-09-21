Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli yıldız Kasımpaşa maç sonu sert çıkış: "Herkes aynaya baksın!"

Fenerbahçeli yıldız Kasımpaşa maç sonu sert çıkış: "Herkes aynaya baksın!"

22:5721/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Nelson Semedo'nun Kasımpaşa maçından görüntüsü.
Nelson Semedo'nun Kasımpaşa maçından görüntüsü.

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, Kasımpaşa beraberliği sonrası oynanan oyuna isyan etti. Semedo, "Böyle bir puan kaybı yaşayamayız. Daha fazla istemeliyiz. Çok daha fazla savaşmalıyız. Bugünkü futbola devam edersek çok zor." dedi.

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.


Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, üst üste çıktığı iki karşılaşmada da iki puan bıraktı.


Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Nelsen Semedo, flaş röportaja gelerek oynanan oyuna isyan etti.


Semedo'nun açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe'nin iyiliği için konuşmak ve bunları söylemek zorundayım. Herkesin aynaya bakması gerekiyor. Düşünmeliyiz. Çünkü bu tarz puan kayıpları olmaz. Böyle bir puan kaybı yaşayamayız. Daha fazla istemeliyiz. Çok daha fazla savaşmalıyız. Bugünkü futbola devam edersek çok zor. Gerçek bu."




#Fenerbahçe
#Nelsen Semedo
#Kasımpaşa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSB personel alım sonuçları açıklandı mı? GSB 450 yurt yönetim personeli alımı sonuç sorgulama ekranı