Fenerbahçeli yıldız Kasımpaşa maç sonu sert çıkış: "Herkes aynaya baksın!"

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, Kasımpaşa beraberliği sonrası oynanan oyuna isyan etti. Semedo, "Böyle bir puan kaybı yaşayamayız. Daha fazla istemeliyiz. Çok daha fazla savaşmalıyız. Bugünkü futbola devam edersek çok zor." dedi.
Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, üst üste çıktığı iki karşılaşmada da iki puan bıraktı.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Nelsen Semedo, flaş röportaja gelerek oynanan oyuna isyan etti.
"Fenerbahçe'nin iyiliği için konuşmak ve bunları söylemek zorundayım. Herkesin aynaya bakması gerekiyor. Düşünmeliyiz. Çünkü bu tarz puan kayıpları olmaz. Böyle bir puan kaybı yaşayamayız. Daha fazla istemeliyiz. Çok daha fazla savaşmalıyız. Bugünkü futbola devam edersek çok zor. Gerçek bu."