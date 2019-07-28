Fenerbahçe'nin son gözdesi Schneiderlin

Defansif orta saha oyuncusu için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de gündeme gelen son isim Everton’da forma giyen Fransız ön libero Morgan Schneiderlin.

Sportif direktör Damien Comolli, Everton Kulübü ve oyuncunun menajeri Pascal Boisseau ile görüştü. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. İngiliz kulübü, oyuncu için ücret talep etmezken, 29 yaşındaki oyuncunun 2.5 milyon euroluk yıllık ücretinin karşılanmasını istedi.

Comolli bu öneriyi kabul etti, transfer gerçekleşirse Fenerbahçe kiralama bedeli ödemeyecek, sadece oyuncunun yıllık ücretini karşılayacak.

29 yaşındaki Fransız ön libero geçen sezon 16 maçta forma giydi 1 asist yaptı.

Amadou'da opsiyon sıkıntısı

Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki diğer isim ise Sevilla’nın Fransız ön liberosu İbrahim Amadou.

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varırken, oyuncuyu kiralamaya olumlu bakan Sevilla ise sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koymak istiyor.

İspanyol kulübü, Fransız ön liberosu için 1 milyon euro kiralama ve 9 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu istedi. Fenerbahçe ise, satın alma opsiyonu maddesi isteğe bağlı olarak değiştirmek için yoğun çaba gösteriyor.