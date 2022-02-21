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Feyenoord forması giyen milli futbolcudan dikkat çeken performans

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord formasıyla ligde çıktığı son 4 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı. Son haftalarda formda olan Kökçü, bu sezon 6 gol, 8 asistlik performansı ile dikkat çekiyor.

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Haber Merkezi İHA
Feyenoord forması giyen milli futbolcudan dikkat çeken performans
Orkun Kökçü ligde çıktığı son 4 maçta 5 gol, 2 asist yaptı

Hollanda doğumlu 21 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord forması ile çıktığı son 4 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı. Orkun, son lig mücadelesinde takımının Cambuur’u 3-1 yendiği maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

Bu sezon takımı ile çıktığı 23 lig maçında 6 gol, 8 asistlik katkıda bulunan Kökçü, Ajax ve PSV’nin ardından zirve yarışında olan Feyenoord’un en etkili silahlarından bir tanesi konumunda.

Kariyerinin ilk yıllarında Hollanda U19 Milli Takımı’nda da görev alan orta saha oyuncusu, 2019 yılından itibaren Türkiye A Milli Takımı’nın formasını giymeye başladı.

Ay-yıldızlı forma ile 13 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 kez fileleri havalandırdı.


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