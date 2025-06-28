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Filenin Efeleri Bulgaristan'ı mağlup etti

Filenin Efeleri Bulgaristan'ı mağlup etti

20:5328/06/2025, Cumartesi
AA
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7 maç sonunda ikinci galibiyeti elde ettik.
7 maç sonunda ikinci galibiyeti elde ettik.

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı rakibi Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.


2025 VNL'de 5 mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, 7. karşılaşmasında 2. galibiyetini elde etti.


Türkiye, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen 2. haftadaki dördüncü ve son maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.




#A Milli Erkek Voleybol Takımı
#2025 FIVB Milletler Ligi
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