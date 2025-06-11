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Filenin Efeleri Sırbistan'a mağlup

Filenin Efeleri Sırbistan'a mağlup

20:1411/06/2025, Çarşamba
AA
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı rakibi Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.


SETLER:
12-25, 25-22, 25-23, 25-23
SÜRE:
1 saat 16 dakika

İlk hafta Çin etabında yer alan Ay-yıldızlılar, kalan maçlarında Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.


Millilerin maç takvimi şöyle;

13 Haziran: 15.30 Hollanda - Türkiye

14 Haziran: 14.00 Türkiye - Polonya

15 Haziran: 10.00 Çin - Türkiye




#A Milli Erkek Voleybol Takımı
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