Filenin Efeleri Sırbistan'a mağlup

Karşılaşmadan kare.
2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı rakibi Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.
SETLER:
12-25, 25-22, 25-23, 25-23
SÜRE:
1 saat 16 dakika
İlk hafta Çin etabında yer alan Ay-yıldızlılar, kalan maçlarında Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.
Millilerin maç takvimi şöyle;
13 Haziran: 15.30 Hollanda - Türkiye
14 Haziran: 14.00 Türkiye - Polonya
15 Haziran: 10.00 Çin - Türkiye
#A Milli Erkek Voleybol Takımı
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#Sırbistan