Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu

Nedim Özbey: Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu

İspanya'da rahatsızlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Nedim Özbey, uçakta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken, 'Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu' dedi.

