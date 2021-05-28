Spor Filenin Efelerinin rakipleri belli oldu
VOLEYBOL

Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’nda Finlandiya, Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile eşleşti. Milliler maçlarını Finlandiya’nın Tampere şehrinde oynayacak.

Haber Merkezi İHA
Filenin Efelerinin rakipleri belli oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımımızın sevinç gösterisi

1-19 Eylül 2021 tarihlerinde Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, grup aşamasındaki rakipleri belirlendi.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılan kura çekiminde milliler, C Grubu’nda yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, grup etabında ev sahibi Finlandiya’nın yanı sıra Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını Finlandiya’nın Tampere şehrinde oynayacak.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:

  • A Grubu: Polonya, Belçika, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan, Portekiz
  • B Grubu: Çekya, İtalya, Slovenya, Bulgaristan, Belarus, Karadağ
  • C Grubu: Finlandiya, Rusya, Hollanda, Türkiye, İspanya, Kuzey Makedonya
  • D Grubu: Estonya, Letonya, Fransa, Almanya, Slovakya, Hırvatistan

A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu
SPOR
A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu
Abone Ol Google News
Kira fiyatı uçuşa geçti

Kira fiyatı uçuşa geçti

​Özellikle üç büyükşehirde ciddi talep var.
Kazalarıyüzde 30 azaltacak

Kazaları
yüzde 30 azaltacak

​Son kez uzatılmıştı: Uygulama 30 Haziran'da başlıyor.
Türkiyenin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında: Gönüllüler aranıyor

​Temeli 4 yıl önce atılan camide 2 bin 250 kişi ibadet edebilecek.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan CHP'nin darbelerdeki rolüne dikkat çekti.

​Bahçeli, il başkanları ve MYK toplantıları ardından konuştu.
Film sahnelerini<br>aratmayan saldırı

Film sahnelerini
aratmayan saldırı

​Üçü ağır olmak üzere beş kişi yaralandı.
İsrail Yahudileri<br>temsil etmiyor

İsrail Yahudileri
temsil etmiyor

​New York'taki Ortodoks Yahudileri İsrail karşıtı gösteri düzenledi.
Balık istifi<br>göçmen kaçakçılığı

Balık istifi
göçmen kaçakçılığı

Üç minibüsün içinden 36 düzensiz göçmen çıktı.
İHA ile<br>ilaç taşınacak

İHA ile
ilaç taşınacak

İstanbul'daki iki hastane arasında yapılacak.
Peker'e<br>yakalama kararı

Peker'e
yakalama kararı

​Koruma kararında FETÖ izi.
İrlanda'dan<br>İsrail'e şok

İrlanda'dan
İsrail'e şok

​“Fiili ilhak” ifadesini kullanan ilk AB üyesi oldu.
Yemen’de BAE işgali

Yemen’de BAE işgali

Stratejik Mayyun adasını korsan şekilde askeri üsse dönüştürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.