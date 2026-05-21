Filenin Sultanları AeQuilibrium Kupası'nda ilk maçına çıkıyor

15:3921/05/2026, Perşembe
Filenin Sultanları, VNL öncesi AeQuilibrium Kupası'nda mücadele edecek.
2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın İtalya'da başlayacak AIA AeQuilibrium Kupası ilk maçında Polonya ile karşılaşacak.

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında Cenova kentinde yapılan turnuvada ay-yıldızlı ekip, Polonya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

Milli takımın yer aldığı ve 24 Mayıs tarihine kadar sürecek organizasyonun maç programı (TSİ) şu şekilde:
Yarın:

18.00 Polonya-Türkiye

23 Mayıs Cumartesi:

22.00 İtalya-Türkiye

24 Mayıs Pazar:

18.00 Türkiye-Sırbistan



