Filenin Sultanları AeQuilibrium Kupası'nda ilk maçına çıkıyor

Filenin Sultanları, VNL öncesi AeQuilibrium Kupası'nda mücadele edecek.
2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın İtalya'da başlayacak AIA AeQuilibrium Kupası ilk maçında Polonya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın İtalya'da başlayacak AIA AeQuilibrium Kupası'nda mücadele edecek.
2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında Cenova kentinde yapılan turnuvada ay-yıldızlı ekip, Polonya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.
Milli takımın yer aldığı ve 24 Mayıs tarihine kadar sürecek organizasyonun maç programı (TSİ) şu şekilde:
Yarın:
18.00 Polonya-Türkiye
23 Mayıs Cumartesi:
22.00 İtalya-Türkiye
24 Mayıs Pazar:
18.00 Türkiye-Sırbistan
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#AIA AeQuilibrium Kupası
#Filenin Sultanları