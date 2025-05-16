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Finaller kabus oldu

Finaller kabus oldu

04:0016/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Trabzonspor, üç büyüklere karşı son galibiyetini 558 gün önce, 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek elde etmişti.
Trabzonspor, üç büyüklere karşı son galibiyetini 558 gün önce, 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek elde etmişti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda üst üste ikinci kez finalde kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşadı. Öncek gün Gaziantep’te oynanan kupa finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan bordo-mavili takım, geçen sezon da Beşiktaş’a Olimpiyat Stadı’nda oynanan finalde 3-2 yenilerek kupa sevinci yaşayamamıştı. Avrupa kupalarına katılma yolunda Ziraat Türkiye Kupası’nı kendisine hedef belirleyen Trabzonspor'da, kaçan kupa şampiyonluğu geçen sezondan daha büyük bir yıkıma neden oldu.


558 GÜNDÜR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, bu sezon büyük rakipleri karşısında sezonu galibiyetsiz kapattı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde bu sezon 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 11 sezon sonra rakipleri karşısında 3 puan sevinci yaşayamadı.


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