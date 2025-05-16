Finaller kabus oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda üst üste ikinci kez finalde kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşadı. Öncek gün Gaziantep’te oynanan kupa finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan bordo-mavili takım, geçen sezon da Beşiktaş’a Olimpiyat Stadı’nda oynanan finalde 3-2 yenilerek kupa sevinci yaşayamamıştı. Avrupa kupalarına katılma yolunda Ziraat Türkiye Kupası’nı kendisine hedef belirleyen Trabzonspor'da, kaçan kupa şampiyonluğu geçen sezondan daha büyük bir yıkıma neden oldu.
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Trabzonspor, bu sezon büyük rakipleri karşısında sezonu galibiyetsiz kapattı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde bu sezon 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 11 sezon sonra rakipleri karşısında 3 puan sevinci yaşayamadı.