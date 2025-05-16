Finaller kabus oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda üst üste ikinci kez finalde kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşadı. Öncek gün Gaziantep’te oynanan kupa finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan bordo-mavili takım, geçen sezon da Beşiktaş’a Olimpiyat Stadı’nda oynanan finalde 3-2 yenilerek kupa sevinci yaşayamamıştı. Avrupa kupalarına katılma yolunda Ziraat Türkiye Kupası’nı kendisine hedef belirleyen Trabzonspor'da, kaçan kupa şampiyonluğu geçen sezondan daha büyük bir yıkıma neden oldu.