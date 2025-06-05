Fırtına bu sezonu boş geçti

Trabzonspor, Süper Lig 2024-25 sezonuna Teknik Direktör Abdullah Avcı ile başlarken, Avrupa kupalarından elenmesinin ardından ligin ilk haftasında oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan Sivasspor maçından sonra tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı. Aslında bu yol ayrımı sadece saha sonuçlarıyla ilintili olmadı. Farklı takımlardan yapılan toplam 13 transferde özellikle takım olma yolunda yol kat edemeyen bordo-mavililer, Avrupa’da yaşadığı hayal kırıklığından sonra Süper Lig'de de istenilen ve beklenilen oyun formasyonundan uzak olması teknik direktör Abdullah Avcı ile gelinen yol ayrımının başlıca nedenleriydi. Trabzonspor, BAY geçilen ikinci haftanın ardından Eyüpspor deplasmanına İhsan Derelioğlu ile çıktı ve sonrasında ise Şenol Güneş ile anlaştı. Tecrübeli çalıştırıcı ile de istenen istikrar bir türlü yakalanamayınca 27’nci haftadaki Hatayspor maçı sonrası Güneş’le yollar ayrıldı ve Fatih Tekke ile anlaşıldı. Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.





51 PUANIN 35’İ SAHASINDA

Bu sezon 36 maçta 13 galibiyet 11 mağlubiyet ve 12 beraberlik elde eden Trasbzonspor rakip filelere 58 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü ve sezonu artı 13 averaj ve 51 puanla 7’nci sırada bitirdi. Bordomavillier bu sezon sahasında oynadığı 18 maçta 10 galibiyet 5 beraberlik 3 mağlubiyet elde ederken, attığı 40 gole karşı kalesinde 22 gol gördü. Trabzonspor bu sonuçlarla sahasında 35 puan topladı. Bordomavilliler, ligin iç saha puan durumunda 5'inci sırada yer aldı. Trabzonspor'un iç saha performansı, gol üretkenliği açısından dikkat çekti.





EN KÖTÜ DEPLASMAN SEZONU

Trabzonspor, son yıllardaki en kötü deplasman sezonlarından birisini yaşadı. Bordo-mavili takım oynadığı 18 deplasman maçından 3 galibiyet (Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor), 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Deplasmanda attığı 18 gole karşı kalesinde 23 gol gören bordo-mavililer deplasman karnesini -5 averajla ve 16 puanla tamamladı. Bu performansla Trabzonspor, Süper Lig'in deplasman puan durumunda 12'nci sırada yer aldı. Karadeniz ekibi bu sezon, deplasmanda sadece 3 galibiyet alarak son 10 yılın en düşük deplasman galibiyet sayısına ulaştı.





SAVUNMADA İSTİKRARSIZLIK

Trabzonspor, sezon başı ve devre arası transferlerine rağmen savunmada bir türlü istikrar yakalayamadı. Bordo-mavililerde sezonu sık sık yaşadığı sakatlıklarla geçiren Stefan Saviç ve son haftalarda sakatlık yaşayan Batagov’un yerine sezon boyunca Mendy, Lundstram, Okay ve son olarak da U19 takımından Salih Malkoçoğlu ile Ali Şahin’e yer verilmesine rağmen Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Fatih Tekke stoper mevkiinde bir türlü istediği verimi alamadı. Devre arasında bordomavililerden Galatasaray’a giden Eren Elmalı’nın yerine alınan Mustafa Eskihellaç ise daha etkili bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Bordomavililerin bir başka tesellisi ile toplamda 7 gol atan sol kenar savunma oyuncusu Pedro Malheiro oldu.





UĞURCAN VERİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Trabzonspor’un geride kalan sezonda en istikrarlı oyuncusu deneyimli kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır oldu. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon 7.35 ortalama reyting elde etti. Bu rakam, Bordo-mavili takımın şampiyonluğa ulaştığı 2021-22 sezonundaki 7.13’lük ortalamayı geride bırakarak Uğurcan Çakır’ın kariyerindeki en yüksek sezon puanı oldu. Milli file bekçisi, geride kalan süreçte kalesinde 45 gol görürken 15 maçta rakiplerine gol şansı tanımadı. Bir önceki sezon olan 2022-23’te ise 41 maçta 16 kez kalesini gole kapatmıştı. 130 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden biri olan Uğurcan, pas oyununa da ciddi katkı sağladı. Bu sezon 831 başarılı pasla, kariyerindeki en yüksek pas sayısına ulaştı. Bu rakam şampiyonluk sezonunda 593’tü.



