Fırtına finalde

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Zor bir maç oldu ama hak edilmiş bir galibiyet aldık. İyinin üzerinde bir oyun, hepimize armağan olsun. Geldiğimizden beri 45 gün oldu, çalıştığımız çok şey oldu. Baskı şekillerine çok çalışmış, golleri böyle bulmuştuk” dedi. Kupa finalinde karşılaşacakları Galatasaray hakkında konuşan genç çalıştırıcı, "Galatasaray hak ederek geldi. Yanılmıyorsam 200- 300 milyon Euro arasında bir futbolcu değerleri var. Galatasaray, çok iyi oyunculara sahip ama biz duygu ve oyun olarak bu maça hazırlanacağız. Kupayı almayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.