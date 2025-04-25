Fırtına finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Göztepe'yi mağlup eden Trabzonspor 14 Mayıs'ta oynanacak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. 17. kez finale yükselen bordo-mavili takımın gollerini Ozan Tufan ve Zubkov attı. Banza ise penaltıdan yararlanamadı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, seyirci ve saha avantajıyla çıktığı maçta Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. 9 kez kupayı kazanan ve 17. kez finale çıkan bordo-mavili takımı, 14 Mayıs'ta oynanacak finalde Galatasaray ile karşılaşacak. İki takım da maça kontrollü başlarken özellikle ilk yarıda net pozisyonlar bulan taraf Trabzonspor oldu. Nwakaeme ve Zubkov’un getirdiği toplarla gol arayan Trabzonspor, özellikle Banza ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Orta sahada oyunun iki yönünü yönetmeye çalışan Ozan’ın Danylo ve Lundstram’ın dirençsizliğinin yanı sıra ikili sıkıştırmalarda ve temaslı oyunlarda etkin olamaması bordo-mavililerin oyunundaki temposunu da düşürdü. Göztepe ise rakibinin kenar beklerini karşılayarak etkin hücum yapmasını engellerken özellikle kısa paslarla yaptığı geçişlerde Trabzonspor savunmasını zorladı. İki takımda oyuna hakim olmayınca ilk yarı golsüz sona erdi.
KİLİDİ OZAN TUFAN AÇTI
Trabzonspor ikinci yarıya biraz daha iştahlı başladı. 49. dakikada Nwakaeme’nin şutunda Heliton’un eline çarpan topta penaltı kararı veren hakem Cihan Aydın, yardımcısının uyarısıyla kararını ofsayt gerekçesiyle değiştirdi. VAR’da 5 dakika incelenen pozisyondan sonra yeniden verilen penaltı atışında Banza’nın vuruşunda kaleci Arda gole izin vermedi. Danylo’nun Banza’ya yakın oynamasıyla kale alanında çoğalan Trabzonspor, hızlı pas yapmaya çalışırken, telaş yapınca sonuç üretecek pozisyonlar bulmakta sıkıntı yaşadı. Maçın son çeyreğinde etkinliğini arttıran Trabzonspor, özellikle kenar beklerinin de katılımı ile gerçekleştirdiği hücum organizasyonlarında pozisyon buldu ve 78. dakikada duran topta Ozan Tufan ile 1-0 öne geçti. Göztepe karşısında savunma güvenliğini ön planda tutan Trabzonspor, 89'da Nwakeme’nin pasında Zubkov’un golü ile 2-0 galip gelerek final biletini aldı.