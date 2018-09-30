Fırtına geri döndü

Süper Lig’de Alanya ve Göztepe karşısında üst üste mağlubiyetler alan Trabzonspor, sahasındaki maçta Kasımpaşa’yı 4-2 yenerek kendine geldi. Bordo-mavililer 2-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz ve Rodallega’nın 2’şer golüyle müthiş bir geri dönüşe imza attı. 16. dakikada Sosa’nın sağdan kullandığı kornerde penaltı noktasına yakın yerden Rodallega’nın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı. 23’te Eduok’un ceza sahası dışından sert şutu kaleci Onur’dan döndü. Trezeguet’nin tamamlamak istediği topu Pereira çizgiden çıkardı. 24. dakikada Rodallega’nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunu kaleci Ramazan iki hamlede tuttu. 25’te Sosa’nın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Toure’nin kafa vuruşunda top üst direkten dışarı gitti. 30. dakikada Eduok’un ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Onur’un sağından ağlarla buluştu: 0-1. 37’de Diange’nin derinlemesine pasında kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Trezeguet topu filelere gönderdi: 0-2. 43’te Pereira’nın sağdan ortasında kale sahası içinde Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda top kaleci Ramazan’ın sağından ağlara gitti: 1-2. Dakikalar 49’u gösterdiğinde Burak Yılmaz’ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Ali palabıyık penaltı kararı verdi. VAR, pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirterek karar serbest vuruşa döndü. 53. dakikada topun başına geçen Rodallega skora denge getirdi: 2-2. 71. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Burak Yılmaz ve Rodallega geçti. Burak, topu üstünden atlarken Rodallega’nın şutu direkten döndü. 72. dakikada Pereira’nın sağdan ortasında ceza sahası içinde röveşataya kalkan Rodallega takımını öne geçirdi: 3-2. 74. dakikada Kucka’nın pasında topla buluşan Burak Yılmaz ağları buldu: 4-2.

Trabzonspor ruhuna yakıştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-0 geriden gelerek 4-2 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, üç puanın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, ‘’İyi mücadele gösteren, saha içerisinde ve kulübede bu mücadeleyi alkışlayan oyuncularımıza hayırlı olsun. Oyuncularımı maçı bırakmadıkları, sonuna kadar taşıdıkları için tebrik ediyorum. Bu özel performansı gol yemeden önce de açığa çıkartmalarını bekliyorum. Daha önceki müsabakalarda da bireysel hatalar yaşadık. Göztepe maçının istatistiklerini arzu eden arkadaşlara verebilirim. Türkiye’de her şey puan odaklı değerlendiriliyor, ama bizim o şekilde değerlendirme şansımız yok. Bu sefer de buna benzer hatalar yaptık. Önemsemediğimiz pozisyonlardan goller yedik. Üçlü orta saha oynadık ki kontraların önüne geçelim diye, ama ilk yarıda rakibe şut atma imkanları verdik. Bazen düşündüğünüz sahaya yansımıyor. Özel bir geri dönüş oldu. Trabzonspor ruhuna yakışan bir geri dönüş oldu. Camiamıza hayırlı olsun’’ dedi.

Olcay özür dileyecek

Süper Lig’de Kasımpaşa’yı konuk eden Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, önceki gün yapılan idmanda sahadan gönderdiği ve dünkü maçın kadrosuna da almadığı Olcay Şahan hakkında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Olcay’ı mental olarak hazır görmediği için kadroya almadığını belirterek, “Eminim o da düşününce bize hak verecektir. Biz takım spaoru yapıyoruz. Hoca bir tercih yapmışsa ona saygı gösterip daha fazla çalışacaksınız. Sözleşmesine bakıyorum, ‘ilk 11’de oynama zorunluluğu var’ diye bir madde yok. Özür dileyecek ve yine bizimle olmaya devam edecek” dedi. Olcay Şahan, önceki akşam gerçekleştirilen antrenmanında yedek kadroda oynatılmasına bozulmuş ve Ünal Karaman tarafından idmandan gönderilmişti.

Kazanmamız gerekiyordu

Trabzonspor’un Portekizli sağ bekiJoao Pereira, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Mücadelenin ilk yarısında İptal edilen golü görmediğini ve bunun hakkında birşey söylemek istemediğini belitren Pereira maçı kazanmanın önemli olduğu kaydetti ve “Güzel bir maç oldu. Özellikle kaybettiğimiz son iki maçtan sonra bu maça mutlaka kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Bizim açımızdan çok iyi oldu” dedi.

Taraftardan Onur’a destek

Trabzonspor taraftarları, geçen hafta oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ilk yarısında yediği hatalı golle bütün haftayı moralsiz bir şekilde geçiren deneyimli kalecileri Onur Kıvrak’a sahip çıktı. Tribünlerde açılan, “Hatalar insanlar içindir. Moralini bozma kaptan” pankartı dikkat çekerken, taraftarlar karşılaşma öncesi Onur Kıvrak lehine tezahüratlar yaptılar. Onur, geçen hafta yediği hatalı golün ardından, bordo-mavili taraftarlara seslenerek, “Hatalı bir gol yedim. Hakkınızı helal edin. Özür dilesem bir şey değişmeyecek. 11-12 yıldır buradayım. Taraftarlar, eski Onur’u istiyor” demişti.

Bu vatan hepimizin

Trabzonspor ile Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor arasında ‘Kardeş Kulüp’ protokolü imzalandı. Törende sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, ‘’Dostluk, barış ve kardeşlik ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu kavramlar. Trabzonspor bu lokomotifte bir vagon olursa ne mutlu. Bu vatan hepimizin. Spor, siyaset her türlü sosyal faaliyet bu ülke içindir” dedi.

Çift forvete dönüş

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, forvet oyuncuları Rodallega ile Burak’ın ikisine birden ilk 11’de görev verdi. Karaman, geçen hafta oynanan Göztepe maçının ikinci yarısında çift forvet denemişti. Karaman, Kasımpaşa karşılaşmasında Yusuf’un yokluğunda Kucka’ya, Amiri’nin yerine Rodallega’ya, Mustafa Akbaş’ın yerine Hosseini’ye şans tanıdı.

5 maç sonra Juraj Kucka

Trabzonspor’da bu sezonun ilk haftasındaki Başakşehir maçına ilk 11’de başlayan ve daha sonra yedek kulübesine çekilen orta saha oyuncusu Juraj Kucka, 5 maç sonra ilk 11’de yerini aldı. Son iki haftadaki Alanya ve Göztepe maçlarında hiç süre alamayan Kucka, ligin ilk 6 haftalık bölümünde toplamda 133 dakika sahada kalmıştı.