Fırtına ilk peşinde

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bordo-mavili takım, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta henüz galibiyet alamadı. Söz konusu müsabakalarda 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, lider olan karşısında kazanarak kötü gidişata son vermek ve yeniden toparlanmayı hedefliyor. Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılması halinde ayrıca bu sezon ilk kez dış sahada maç kazanacak.