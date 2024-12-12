Fırtına ilk peşinde

Pazartesi günü ligde lider Galatasaray’a konuk olacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında galip gelerek bu sezon bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Bordo-mavililer, deplasmanda yaptığı 7 maçta da galibiyet elde edemedi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bordo-mavili takım, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta henüz galibiyet alamadı. Söz konusu müsabakalarda 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, lider olan karşısında kazanarak kötü gidişata son vermek ve yeniden toparlanmayı hedefliyor. Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılması halinde ayrıca bu sezon ilk kez dış sahada maç kazanacak.
TARİHİ MAÇ
Trabzonspor’un, Galatasaray ile oynayacağı maç ise deplasman tablosu adına tarihi önem taşıyor. 1985-86 sezonunda bordo-mavililer deplasmanda oynadığı ilk 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etmiş, 8. dış saha maçını kazanmıştı. Bu sezon da benzer bir tablo ile karşı karşıya kalan Karadeniz ekisi, derbiyi kazanması durumunda kötü seriye son verecek. Trabzonspor puansız ayrılması halinde ise deplasmanda oynadığı ilk 8 maçını kazanamayan takım olarak lig tarihine geçecek.