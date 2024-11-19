Fırtına kuvvet çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig’de Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah 11.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bu akşam saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.