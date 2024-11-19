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Fırtına kuvvet çalıştı

Fırtına kuvvet çalıştı

12:0019/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
DHA
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Edin Visca da çalışmalarda yer aldı.
Edin Visca da çalışmalarda yer aldı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig’de Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah 11.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.


Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bu akşam saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.




#Trabzonspor
#Süper Lig
#Adana Demirspor

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