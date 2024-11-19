Fırtına'da rota yeniden Onuachu

Süper Lig'de istikrarlı bir dönem yakalamak ve Avrupa kupalarına katılma yolunda iddiasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, ocak ayındaki devre arası transfer döneminde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.
Bordo-mavili yönetim, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen eski oyuncusu Paul Onuachu için teknik direktör Şenol Güneş'ten olumlu yanıt aldı. Trabzonspor, yaz transfer sezonunda ikna edemediği İngiliz kulübü ile pazarlıkla ilk hamle olarak 2.01'lik Nijeryalı golcünün, "Ayrılmak istiyorum" mesajını Southampton'lı yöneticilere iletecek.
İngiltere'de mutsuz olan ve takımında şu ana kadar sadece 5 maçta, üstelik de son dakikalarda forma giyebilen Onuachu'nun, bordo-mavili yönetimden önce İngiliz kulübüyle görüşmesi bekleniyor. 30 yaşındaki golcü, menajeri aracılığıyla 15 milyon euroluk bonservisinde indirim isteyecek. Önceliği kiralamaya verecek olan Trabzonspor yönetiminin, 5-6 milyon euroluk bir rakama düşülmesi halinde Nijeryalı golcünün kesin transferi konusunda da adım atabileceği öğrenildi.