Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fırtına'da rota yeniden Onuachu

Fırtına'da rota yeniden Onuachu

11:3519/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Onuachu'nun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.
Onuachu'nun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

Trabzonspor'da forvet hattında yaşanan eksiklikler nedeniyle rota yeniden eski golcüsü Paul Onuachu'ya döndü. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği 2.01'lik kule için kulübü Southampton ile yeniden görüşme karar alan yönetim, ilk etapta kiralama teklifi sunacak.

Süper Lig'de istikrarlı bir dönem yakalamak ve Avrupa kupalarına katılma yolunda iddiasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, ocak ayındaki devre arası transfer döneminde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.


Bordo-mavili yönetim, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen eski oyuncusu Paul Onuachu için teknik direktör Şenol Güneş'ten olumlu yanıt aldı. Trabzonspor, yaz transfer sezonunda ikna edemediği İngiliz kulübü ile pazarlıkla ilk hamle olarak 2.01'lik Nijeryalı golcünün, "Ayrılmak istiyorum" mesajını Southampton'lı yöneticilere iletecek.


Onuachu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 25 maçta 17 gol atıp 4 asist kaydetmişti.

15 milyon euro istemişlerdi

İngiltere'de mutsuz olan ve takımında şu ana kadar sadece 5 maçta, üstelik de son dakikalarda forma giyebilen Onuachu'nun, bordo-mavili yönetimden önce İngiliz kulübüyle görüşmesi bekleniyor. 30 yaşındaki golcü, menajeri aracılığıyla 15 milyon euroluk bonservisinde indirim isteyecek. Önceliği kiralamaya verecek olan Trabzonspor yönetiminin, 5-6 milyon euroluk bir rakama düşülmesi halinde Nijeryalı golcünün kesin transferi konusunda da adım atabileceği öğrenildi.




#Trabzonspor
#Paul Onuachu
#Southampton

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aydın'da yağış bekleniyor! Sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek