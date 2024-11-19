Fırtına'da rota yeniden Onuachu

İngiltere'de mutsuz olan ve takımında şu ana kadar sadece 5 maçta, üstelik de son dakikalarda forma giyebilen Onuachu'nun, bordo-mavili yönetimden önce İngiliz kulübüyle görüşmesi bekleniyor. 30 yaşındaki golcü, menajeri aracılığıyla 15 milyon euroluk bonservisinde indirim isteyecek. Önceliği kiralamaya verecek olan Trabzonspor yönetiminin, 5-6 milyon euroluk bir rakama düşülmesi halinde Nijeryalı golcünün kesin transferi konusunda da adım atabileceği öğrenildi.