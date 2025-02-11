Fırtına seriye bağladı

Süper Lig 2024-2025 Şamil Ekinci sezonunun 23. Haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı Eyüpspor’u 1-0 mağlup ederek sahasındaki son 4 maçını da gol yemeden kazandı. Maça iki takım da golü hedefleyen bir anlayışla başlarken, konuk ekip Trabzonspor’a oranla ilk yarıda daha etkindi. 3. dakikada Banza’nın Vezo’ya müdahalesini VAR’dan inceleyen hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. 6. dakikada penaltı atışını kullanan Thiam’ın vuruşunda kaleci Uğurcan’ın çeldiği top direkten geri döndü. 33'de Visca’nın sert şutunda kaleci Berke topu kornere çeldi. İki takımın açık bir futbol sergileyip, golü hedeflediği ilk yarıda ataklar sonuç getirmeyince devre 0-0 sona erdi. Trabzonspor, ilk yarıda üstünlük kuramadığı ikinci bölgeyi güçlendirmek ve çok adamla hücuma çıkmak için ikinci yarıya Umut Güneş’in yerine Ozan, Zubkov’un yerine de Cham’ı oyuna alarak başladı. Bu değişikliklerin oyun olarak farkını sahaya yansıtan bordo-mavililer, 59. dakikada Lundstram’ın attığı golle 1-0 öne geçti. 68'de . Emre Mor’un ceza alanı dışından attığı şutta top direkten auta çıktı. Geriye düştükten sonra tüm hatları ile gol arayan Eyüpspor karşısında savunma güvenliğini ön planda tutan Trabzonspor, hızlı ataklarla tehlikeli olmaya çalıştı. Ancak maçta başka gol olmayınca bordomavililer sahadan 1-0 galip ayrıldı.