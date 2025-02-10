Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kerem Yavaş Trabzonspor yenilgisinin sebebini açıkladı

Kerem Yavaş Trabzonspor yenilgisinin sebebini açıkladı

23:1810/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik sorumlu Kerem Yavaş
Teknik sorumlu Kerem Yavaş

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Trabzonspor yenilgisi sonrası konuştu. Yavaş, bordo-mavili takım karşısında iyi oyun sergilediklerini ancak fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu.


İyi giden süreci devam ettirmek için geldiklerini belirten Yavaş, "Puanlar almak için gelmiştik. Maça da iyi başlamıştık. İyi pozisyonlar bulduk. Kazandığımız penaltıyı değerlendiremedik. Onda sonraki süreçte oyunu yöneten, istediğini oynatan bir Eyüpspor vardı ama bunları sonuçlandıramadık. İlk devre elimize gelecek maçı berabere bitirerek içeri girdik. İkinci yarıda ise dengeli bir oyun vardı ama Trabzonspor'un tecrübeli oyunculardan oluşan takıma karşı yapmamız gereken bir hata yaptık ve golü yedik" dedi.

Arda Turan - Şenol Güneş - Kerem Yavaş

Trabzonspor'un en çok topa sahip olan takımlardan biri olduğunu bildiklerini belirten Yavaş, "Hücum zenginlikleri olan da bir takım. Akan oyunlardan attıkları gollerde de yarısı geçişten attığını biliyorduk. Maç boyunca bunlara iyi dikkat ettik ama bir anlık dalgınlığımızı Trabzonspor iyi değerlendirdi. Reaksiyon gösterdik. Maçı beraberliğe getirecek pozisyonlarda bulduk ama değerlendiremedik. İlk 5 için önemli bir maçtı kazansaydık önemli bir avantaj elde edecektik ama olmadı. Bu mağlubiyetin acısını çekeceğiz ama bunu burada bırakıp önümüze bakacağız. Trabzonspor'a başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.






#Eyüpspor
#Kerem Yavaş
#Trabzonspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adana'da okullar tatil mi 11 Şubat? Kaymakamlık duyurdu