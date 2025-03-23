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Fırtına sıkı çalışıyor: Günü çift antrenmanla tamamladı

Fırtına sıkı çalışıyor: Günü çift antrenmanla tamamladı

20:1623/03/2025, Pazar
AA
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular, kuvvet ve koşu çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, iki kaleli oyunla tamamlandı.


Akşam antrenmanında ise bordo-mavili oyuncular, taktik çalıştı. Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.






#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Göztepe

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