Fırtına uzaktan vurdu

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci sezonunun 17. Haftasında evinde Bodrum FK ile karşılaşan Trabzonspor, rakibini son bölümde attığı golle 1-0 mağlup etti. Kadro dışı bırakılan oyuncuların yanı sıra sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle özellikle savunmada istikrarlı bir kadro yakalayamayan Trabzonspor, maç boyunca topu kalesinden uzak tutarak özellikle kenarlardan getirdiği toplarla sonuç üretmeye çalıştı. Bodrum FK savunmasına ağırlık vermesinin yanı sıra hızlı ataklarda Dimitrov ve Seferi ile gol aradı. Rakibinin çıkışlarını ikinci bölgede kurduğu baskı ile durduran bordo-mavili takım, Mendy ve Muhammet Cham’ın pas organizasyonları ile önde çoğalarak kenarlardan getirdiği toplarla gol aradı. İlk yarı Trabzonspor’un atak üstünlüğü ile sona ererken, iki mutlak pozisyonda kaleci Uğurcan gole izin vermedi ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda da kenarları Trabzonspor’a bırakarak savunma hattını kale alanı içinde yapan Bodrum FK bu yarıda da oyun disiplininden kopmazken Enis Destan’ın oyuna girmesi ile bordo-mavili takım ön alan baskısını arttırarak dış şutlarla da sonuç üretmeye çalıştı. Uğurcan Çakır 55. dakikada yine mutlak bir pozisyonda gole izin vermedi. Topun kendisinde kalmasına dikkat edip, pas oyununu ısrarla sürdürmesine rağmen rakip kale alanı içinde pozisyon almakta sıkıntı yaşayan Trabzonspor, son çeyrekte tüm hatları ile Bodrum FK yarı alanında oynadığı maçta 86. dakikada Malheiro'nun müthiş füzesiyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak nefes aldı.

Demirel'den Güneş'e tavır

Maç öncesi ve maç sonu Bodrum FK çalıştırıcısı Volkan Demirel, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmadı.Demirel basın toplantısında, "Camialarla hiç sorunum yok. Bu şahsi işim. Biz can çekişirken, morgda ölüleri tespit ederken, 'Hatayspor oynayabilir' dedi Şenol Hoca. Depremin 12-13. günü. Bunu hazmedemedim. Elini sıkmamakla terbiyesizsem terbiyesizim. Hak edene en büyük tepkiyi veririm. Kimse de kusura bakmasın" diye konuştu.

Duygu sömürüsü yapmasın

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Volkan Demirel ile aralarında geçenler hakkında açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Benim görevim 'hoş geldin' demektir. Beyanatımı kafasında kurgulamış. Deprem döneminde TFF'nin aldığı kararla ilgili söylüyorum. Gaziantep'te maç oynanmaması gerekebilirdi, aldınız başka yerde. Hatay da öyle. Adana Demir oynadı, Malatya oynamadı. Karmakarışık, adaletsiz bir şey. Bunun doğru olmadığını söyledim. Ölüler üzerinden duygu sömürüsü yapması yakışmıyor. Allah yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı. Güneş, Bodrum FK galibiyeti hakkında ise "Oyuncuların üstünde baskı olduğu zor dönemde, bu maçı kazanmak artı değer. Çıkış yapmak için bir başlangıç olur diye düşünüyorum" dedi. 3 transfer kesinlikle yapacaklarını belirten Güneş, "Bir ya da 2 stoper olabilir. Orta sahaya bir oyuncu alacağım. Kanat oynayabilen bir forvet alacağız. Sayı daha da artabilir" diye konuştu.

Mendy cezalı duruma düştü

Trabzonspor'da 4. sarı kartını gören Batista Mendy, cezalı duruma düştü. 24 yaşındaki Fransız futbolcu, ligde Samsunspor ile deplasmanda yapılacak maçta görev alamayacak.

Doğan'dan hizmet plaketi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, geride kalan dönemde bordo-mavili kulübün, kurul ve komisyonlarında görev alan başkanlara, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca, kurul ve komisyonların yönetimlerinde görev alan üyelere de çeşitli hediyeler verildi.

Özkan Sümer unutulmadı

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi oln Özkan Sümer, vefatının 4. yılında mezarı başında anıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor'un eski yöneticileri ve futbolcuları, Sümer'in Maçka'daki mezarını ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Futbolcu, yetenek avcısı, hoca, başkan… Türk futbolunun yapı taşı… Özkan Sümer’i vefatının dördüncü yıl dönümünde rahmetle anıyoruz" denildi.







